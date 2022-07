Pubblicità

sportli26181512 : Il Napoli: 'Benvenuto a casa, #Kvaratskhelia'. Prima foto con la maglia azzurra: L'attaccante georgiano è sbarcato… - C____Jimmy : @sscnapoli Benvenuto! Ora cortesemente via da Napoli - luigi461970 : Benvenuto e forza Napoli sempre - CalcioNapoli24 : RT @RikyCatapano: #Kvaratskhelia posa per la prima volta con la maglia del #Napoli. Benvenuto Khvicha! - sidewayseye : RT @napolista: La prima foto di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli. Benvenuto Kvicha. La prima foto dell’ala georgiana con la maglia d… -

Il grande protagonista, finora, del calciomercato delè arrivato a Castel Volturno per le visite mediche. E si è fatto fotografare con la nuova maglia azzurra. Stiamo parlando del georgiano Kvicha Kvaratskhelia , l'uomo che dovrebbe far ...Kvicha. La prima foto dell'ala georgiana con la maglia del. È arrivato e sarà in ritiro a Dimaro per mettersi a disposizione di Spalletti È arrivato Kvaratskhelia. L'ala georgiana, ...Queste le parole di Khvicha Kvaratskhelia al giornalista Dachi Tsurtsumia prima di imbarcarsi nell’aereo che lo porterà a Napoli. Kvaratskhelia, uno dei volti nuovi della squadra allenata da Luciano S ...Continua il mercato delle squadre di basket, scatenato il Napoli che ha firmato l'ex Trento JaCorey Williams, pronto per l'avventura azzurra.