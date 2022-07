Il mondo - anzi, i 2 Mondi - di Fabiana Filippi (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'azienda umbra, in mirabile equilibrio tra rispetto delle tradizioni e innovazione tecnologica, celebra il territorio sponsorizzando ancora una volta il celebre Festival teatrale di Spoleto. Nel quale, questa volta, si balla anche nella realtà virtuale Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'azienda umbra, in mirabile equilibrio tra rispetto delle tradizioni e innovazione tecnologica, celebra il territorio sponsorizzando ancora una volta il celebre Festival teatrale di Spoleto. Nel quale, questa volta, si balla anche nella realtà virtuale

Pubblicità

borghi_claudio : Hunger games anche nel mondo zero virgola... Marco Rizzo «espulso» (anzi no) da segretario del Partito comunista - TeleConsiglio : Amate gli animali? Ma proprio tanto tanto? C’è #Focus che ha una bellissima sorpresa da stasera:… - garageinfumo : @nickbluebox @mr_pac Anzi, leggo da Wikipedia che siamo stati i primi al mondo nel 1904 a costruire una centrale geotermica. - VedeleAngela : RT @borghi_claudio: Hunger games anche nel mondo zero virgola... Marco Rizzo «espulso» (anzi no) da segretario del Partito comunista https… - Stefania_67 : @angelo_merisi Perché il mondo è pieno di repressi. In 3 giorni avrò bloccato 50 persone. Ma che problemi mentali h… -