Il Milan riscatta Messias | poi la firma sul nuovo contratto | ora è rossonero al 100%

Junior Messias resta in rossonero, con lo scudetto sul petto. Blitz del brasiliano a Casaper apporre la firma sul nuovo contratto fino al 2025 e diventare così un giocatore dela titolo definitivo. Era infatti in prestito dal Crotone: il club milanese pagherà 4,5 milioni di euro più bonus alla società calabrese per il suo cartellino, cifra inferiore rispetto ai 5,4 ...10:56 - Ilsempre più forte su Traorè , avviati contatti con l'agente del giocatore. 10:49 - ... 13:06 - Secondo riscatto in casa Sassuolo: dopo Bourabia, il BeneventoEnrico Brignola . ...Adesso ci siamo. Junior Messias diventerà ufficialmente un giocatore del Milan. La società rossonera ha trovato l'accordo con il Crotone per il riscatto ...Junior Messias è arrivato pochi minuti fa a Casa Milan per apporre la propria firma sul contratto che lo renderà un calciatore rossonero ...