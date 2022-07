Il Gran Lago Salato raggiunge un nuovo minimo storico (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) - Il Gran Lago Salato dello Utah, che dà il nome a Salt Lake City, ha toccato un nuovo minimo storico, per la seconda volta in meno di un anno. Il Dipartimento delle Risorse Naturali dello Stato ha dichiarato che il Lago è sceso domenica sotto i 1.277 metri. Si tratta di un valore inferiore al minimo storico stabilito in ottobre, che all'epoca corrispondeva al livello più basso da 170 anni. La diminuzione dei livelli d'acqua mette a rischio milioni di uccelli migratori e, secondo gli scienziati, l'espansione del letto del Lago potrebbe anche spargere polvere d'arsenico nell'aria. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) - Ildello Utah, che dà il nome a Salt Lake City, ha toccato un, per la seconda volta in meno di un anno. Il Dipartimento delle Risorse Naturali dello Stato ha dichiarato che ilè sceso domenica sotto i 1.277 metri. Si tratta di un valore inferiore alstabilito in ottobre, che all'epoca corrispondeva al livello più basso da 170 anni. La diminuzione dei livelli d'acqua mette a rischio milioni di uccelli migratori e, secondo gli scienziati, l'espansione del letto delpotrebbe anche spargere polvere d'arsenico nell'aria.

