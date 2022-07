Il governo lancia la campagna per la quarta dose di vaccino anti-Covid: nel video sono tutti senza mascherina in un ambulatorio medico (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con l’aumento dei contagi il ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno lanciato una nuova campagna per sponsorizzare la quarta dose del vaccino anti-Covid. Il secondo richiamo, al momento è possibile per over 80, anziani residenti nelle Rsa e over 60 fragili, come ricorda la campagna istituzionale che invita a prenotare online il richiamo. Peccato che nel video spot, nel quale un nipote accompagna la nonna dal medico, nessuno indossi la mascherina. Né l’anziana, né il ragazzo né la dottoressa dell’ambulatorio portano il dispositivo di protezione, che a oggi resta obbligatorio nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con l’aumento dei contagi il ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri, hannoto una nuovaper sponsorizzare ladel. Il secondo richiamo, al momento è possibile per over 80, anziani residenti nelle Rsa e over 60 fragili, come ricorda laistituzionale che invita a prenotare online il richiamo. Peccato che nelspot, nel quale un nipote accompagna la nonna dal, nessuno indossi la. Né l’anziana, né il ragazzo né la dottoressa dell’portano il dispositivo di protezione, che a oggi resta obbligatorio nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le ...

