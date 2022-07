Il governo frana ma Boris Johnson resta incollato alla poltrona: “Il Paese ha bisogno di me” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua oggi lo stillicidio di dimissioni dal governo del Regno Unito, con varie uscite che aumentano ulteriormente la pressione sul primo ministro Boris Johnson, per il cambio di versione sulla nomina di un’alta carica del gruppo Tory nella Camera dei Comuni. Downing Street aveva sostenuto inizialmente che Johnson di non essere al corrente delle accuse di molestie sessuali rivolte ad uno degli incaricati di mantenere la disciplina di voto tra i banchi dei Conservatori, Chris Pincher, ma il premier alla fine ha ammesso che era a conoscenza dei comportamenti del deputato e si è rammaricato di averlo nominato. Le dimissioni di due ministri Le dimissioni ieri del ministro delle Finanze, Rishi Sunak, e della Salute, Sajid Javid, per la perdita di fiducia nel premier hanno dato un duro colpo a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua oggi lo stillicidio di dimissioni daldel Regno Unito, con varie uscite che aumentano ulteriormente la pressione sul primo ministro, per il cambio di versione sulla nomina di un’alta carica del gruppo Tory nella Camera dei Comuni. Downing Street aveva sostenuto inizialmente chedi non essere al corrente delle accuse di molestie sessuali rivolte ad uno degli incaricati di mantenere la disciplina di voto tra i banchi dei Conservatori, Chris Pincher, ma il premierfine ha ammesso che era a conoscenza dei comportamenti del deputato e si è rammaricato di averlo nominato. Le dimissioni di due ministri Le dimissioni ieri del ministro delle Finanze, Rishi Sunak, e della Salute, Sajid Javid, per la perdita di fiducia nel premier hanno dato un duro colpo a ...

