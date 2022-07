Il Governo di Boris Johnson è a rischio, l’esecutivo perde pezzi: due ministri si sono dimessi dopo lo scandalo Pincher (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Governo di Boris Johnson è a rischio: il premier britannico è stato travolto dallo scandalo Pincher in seguito al quale due ministri dell’esecutivo hanno deciso di rassegnare le dimissioni. Il Governo di Boris Johnson è a rischio, l’esecutivo perde pezzi Aria di crisi negli ambienti di Governo del Regno Unito. dopo il fallimento del voto di fiducia chiesto dai Tory per estromettere il primo ministro BoJo dal suo incarico, l’esecutivo sta affrontando una nuova crisi scaturita dallo scandalo Pincher, ultimo di una serie di circostanze contestate al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildiè a: il premier britannico è stato travolto dalloin seguito al quale duedelhanno deciso di rassegnare le dimissioni. Ildiè aAria di crisi negli ambienti didel Regno Unito.il fallimento del voto di fiducia chiesto dai Tory per estromettere il primo ministro BoJo dal suo incarico,sta affrontando una nuova crisi scaturita dallo, ultimo di una serie di circostanze contestate al ...

