Il Fatto racconta la beneficenza di Berlusconi: dà il suo aereo per i bambini ucraini malati di cancro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una fonte spiega al quotidiano che la famiglia di Berlusconi ha mantenuto il più stretto riserbo "... Foto copertina: Airlines.net Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una fonte spiega al quotidiano che la famiglia diha mantenuto il più stretto riserbo "... Foto copertina: Airlines.net

Pubblicità

nicvaccani : RT @PietroSalvatori: Uno straordinario e straziante documentario che racconta come quel che sta facendo all'Ucraina, la Russia lo ha già fa… - Vialedeiciliegi : @Stefaniaboh_ In sintesi: Una donna snob parla all’amica e le racconta di strepitose vacanze. L’amica, rintanata in… - francescacuore6 : E niente il nostro “purtroppo” ex presidente del consiglio che racconta barzellette e che ci ha fatto conoscere nel… - Nikola09195937 : @Wegoooo19 Il solo fatto che abbiano messo attori appetibili al pubblico femminile ad interpretare uno sfigato come… - massimobrusasca : RT @PietroSalvatori: Uno straordinario e straziante documentario che racconta come quel che sta facendo all'Ucraina, la Russia lo ha già fa… -