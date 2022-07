Il disperato appello dei medici ai Maneskin | “Spostate il concerto del Circo Massimo”

Pubblicità

361_magazine : L'appello dei medici ai #maneskin - Veronic43064622 : RT @Frances49200091: Un appello a @fedez e ai @pinguinitattici fate uscire AMORE DISPERATO UNA VERSIONE INCREDIBILE ???? questa scoperta mi h… - Frances49200091 : Un appello a @fedez e ai @pinguinitattici fate uscire AMORE DISPERATO UNA VERSIONE INCREDIBILE ???? questa scoperta m… - CronacaSocial : Sossio Aruta disperato lancia un appello: 'Aiutatemi a trovare lavoro...' ?? - GatineauPatrick : RT @MimmoZampelli: Rinnovo l’appello ai responsabili delle Nazioni: non portate l’umanità alla rovina per favore! Non portate l’umanità all… -

findjulija.com È scomparsa nell'autunno scorso, per questo il suo, anche attraverso le reti sociali, confidando in qualche passo avanti. La bambina si chiama Julija Pogacar, e di ...... già in occasione del sit - in cui avevamo partecipato il 9 aprile, avevamo lanciato unal Presidente Occhiuto, Commissario Straordinario per la Sanità in Calabria;che ...L'appello dell'ONU, più di 200 i bambini in Somalia morti a causa della siccità. "Serve intervento massiccio dell'aiuto internazionale".(Adnkronos) - "Molti operatori del settore agricolo affermano che qui in Sicilia orientale siamo oltre la siccità, siamo in piena desertificazione. Eppure la regione Sicilia non figura tra le regioni ...