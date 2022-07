Il corsivo? Per la Cei “nuova stagione che va capita meglio” (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – ?”Parlare in corsivo o in grassetto su TikTok sarà pure una moda del momento (forse), ma certamente segnala qualcosa d’altro legato alla velocità e alla mutevolezza di questa stagione educativa che va compresa meglio”. Anche la Cei, attraverso il direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali, Vincenzo Corrado, scende in campo per riflettere sui nuovi modi di parlare nei social prendendo spunto dal caso di Elisa Esposito, l’influencer diventata famosa su TikTok dando lezioni di “corsivo”, il nuovo gergo dalle vocali aperte e l’apertura cantilenante. “‘Voi, adulti, sapete solo giudicare prendendo sul serio le tendenze social che nascono per gioco e sono accompagnate sempre da un filo ironico”. Sarà… ma è indubbio – osserva l’esponente della Cei – che le “riletture” sintattiche nascondono sempre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – ?”Parlare ino in grassetto su TikTok sarà pure una moda del momento (forse), ma certamente segnala qualcosa d’altro legato alla velocità e alla mutevolezza di questaeducativa che va compresa”. Anche la Cei, attraverso il direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali, Vincenzo Corrado, scende in campo per riflettere sui nuovi modi di parlare nei social prendendo spunto dal caso di Elisa Esposito, l’influencer diventata famosa su TikTok dando lezioni di “”, il nuovo gergo dalle vocali aperte e l’apertura cantilenante. “‘Voi, adulti, sapete solo giudicare prendendo sul serio le tendenze social che nascono per gioco e sono accompagnate sempre da un filo ironico”. Sarà… ma è indubbio – osserva l’esponente della Cei – che le “riletture” sintattiche nascondono sempre ...

