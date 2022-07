Il Consiglio Di Amministrazione Di Rebirth S.P.A.Nomina L'Avv. Flavio Tanzilli Quale Nuovo Presidente (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Formello (RM), 6 luglio 2022) - Formello (RM), 6 luglio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Rebirth S.p.A., società impegnata in investimenti e progetti ad alto valore in particolare nel settore immobiliare, riunitosi in data 29 giugno 2022, ha deliberato la Nomina dell'Avv. Flavio Tanzilli Quale Nuovo Presidente. La Nomina, accolta con grande favore dal C.d.A., va ad arricchire il bagaglio di competenze ed esperienza in ambito di management della compagine aziendale. L'Avv. Tanzilli, già Presidente di Altachiara S.p.A., attualmente siede anche nel C.d.A. di Simple S.r.l., società di mediazione creditizia con riferimento al segmento corporate. È stato consulente legale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Formello (RM), 6 luglio 2022) - Formello (RM), 6 luglio 2022 - IldidiS.p.A., società impegnata in investimenti e progetti ad alto valore in particolare nel settore immobiliare, riunitosi in data 29 giugno 2022, ha deliberato ladell'Avv.. La, accolta con grande favore dal C.d.A., va ad arricchire il bagaglio di competenze ed esperienza in ambito di management della compagine aziendale. L'Avv., giàdi Altachiara S.p.A., attualmente siede anche nel C.d.A. di Simple S.r.l., società di mediazione creditizia con riferimento al segmento corporate. È stato consulente legale e ...

Pubblicità

AndreyOnana : I sogni diventano realtà. Sono entusiasta di entrare a far parte del mio nuovo club, @Inter! Voglio ringraziare il… - TrendMicroItaly : Come comunicare efficacemente il #rischio informatico al consiglio di amministrazione della tua azienda per ridurre… - Sicilia_Fan : ?? #Università di #Palermo (#UniPA). Ci sono buone notizie per gli studenti approvate dal Consiglio d'Amministrazion… - Carlino_Fermo : Consiglio di insediamento, amministrazione Vesprini al via - My_Salute : Vladimir Aleksandrovic Mau è un economista, e rettore russo. Membro del consiglio di amministrazione della Gazprom.… -