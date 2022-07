Il cinema e la musica di Ennio Morricone | da Edoardo Vianello a Sergio Leone

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il sottile confine tra ile ladiè lo stesso che corre tra il Maestro e il Genio. Grazie a lui, dobbiamo dirlo, ilè cambiato per sempre e ancora oggi il suo nome ricorre sempre come punto di riferimento: “Laà la/una colonna sonora à la”, tanta è stata la lezione che abbiamo appreso dalla sua arte. Gli esordi conParlare di “esordi” quando si pensa alla collaborazione conè certamente azzardato, perché nel 1962 il Maestro ha già più di una soddisfazione nel cuore. Nato a Roma il 10 novembre 1928,sente che la passione per la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Era il pomeriggio del 5 luglio 2021, quando è arrivata la notizia inaspettata della morte di Raffaella Carrà. A 78… - Radio1Rai : ??#Musica Addio a #IreneFargo. Cantante molto apprezzata dei primi anni '90, arrivò per 2 volte seconda al festival… - GloriaSartorio : RT @RaiPlay: La sua musica ha accompagnato le immagini più belle del cinema internazionale e anche quelle dei nostri ricordi ????Uno speciale… - Devi_Fede : RT @Raiofficialnews: Un grande omaggio a #EnnioMorricone che ha reso opera d’arte la musica per film, entrando nella storia del cinema ital… - aleradioposta : Le Rubriche - Notizie Ambiente tecnologia scienza musica e cinema -

NapoliToday

I Queen alla corte di sua maestà il" di Vincenzo Cossu, pubblicato nel novembre 2021 dalla ... è tra gli artisti dell'Isola che maggiormente ha dato timbro internazionale allasarda. La ...... la più immediata è che anche quelli che non frequentavano i luoghi della cultura hanno capito cosa sono le nostre città, i nostri comuni senza teatri, senza, senzanelle piazze, senza ... Al via Agorà: rassegna estiva di cinema, musica e teatro Cent’anni in quattro, per una rara ed eccellente formazione strumentale: sono tutti ventenni i sassofonisti del quartetto Cherubini, che deve il suo nome al grande musicista fiorentino cui è intitolat ...INRI presenta Ibiza, nuovo singolo di Molla, cantautore, polistrumentista e producer tra i più richiesti della scena indie-pop.