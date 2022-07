Il Chelsea fa sul serio per Koundé: offerta monstre al Siviglia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni, i blues starebbero preparando un colpo in entrata. Il nome per cui i londinesi potrebbero presto sganciare l’ offerta è quello di Jules Koundé, centrale difensivo ora in forza al Siviglia. Come riportato da Marco Conterio su Twitter, il Chelsea sarebbe fortemente interessato all’acquisto del francese classe ’98, tanto da essere pronti a sborsare 60 milioni di euro per il suo cartellino. Koundé rappresenterebbe anche l’alternativa a de Ligt, centrale della Juve su cui i blues mostrano un forte interesse; sembra che nelle ultime ore però, siano stati sorpassati dal Bayern Monaco nella corsa all’olandese. Jules Koundé Siviglia Il francese, al Siviglia dal 2019, ha avuto modo di farsi notare in questi anni, per la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni, i blues starebbero preparando un colpo in entrata. Il nome per cui i londinesi potrebbero presto sganciare l’è quello di Jules, centrale difensivo ora in forza al. Come riportato da Marco Conterio su Twitter, ilsarebbe fortemente interessato all’acquisto del francese classe ’98, tanto da essere pronti a sborsare 60 milioni di euro per il suo cartellino.rappresenterebbe anche l’alternativa a de Ligt, centrale della Juve su cui i blues mostrano un forte interesse; sembra che nelle ultime ore però, siano stati sorpassati dal Bayern Monaco nella corsa all’olandese. JulesIl francese, aldal 2019, ha avuto modo di farsi notare in questi anni, per la ...

