Il CEO del Bayern non ha dubbi | sul passaggio in Bundesliga di Ronaldo!

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In questi giorni è chiacchieratissimo il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato accostato alMonaco, ma il CEO dei bavaresi, la leggenda Oliver Khan, ha smentito ogni possibilità. Oliver Kahn,Monaco “Per quanto apprezzi Cristiano Ronaldo come uno dei più grandi, una mossa in questa direzione non rientrerebbe nella nostra filosofia”, così l’ex portiere ai microfoni di Kicker. Arriva quindi la conferma definitiva: Ronaldo non giocherà inla prossima stagione. LE POSSIBILI DESTINAZIONI In rotta con lo United del nuovo allenatore Ten Hag, il portoghese potrebbe lasciare di nuovo Manchester per ambire alla Champions. Molto improbabile, quindi, il suo approdo alla Roma del connazionale Mourinho. Lo stesso vale per il Napoli: troppo oneroso lo stipendio dell’ex stella del Real ...