Il cameriere-scrittore: “I giovani non sono fancazzisti, il problema sono gli stipendi ridicoli” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell’acceso dibattito sulla carenza di personale nei ristoranti e nei locali entra a gamba tesa Sandro Bonvissuto, cameriere e scrittore. Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell’acceso dibattito sulla carenza di personale nei ristoranti e nei locali entra a gamba tesa Sandro Bonvissuto,. Perizona Magazine.

Pubblicità

recco88 : RT @zeropregi: Sandro Bonvissuto, cameriere (e a volte anche scrittore) su Rep Roma parla del rdc e dei camerieri che non si trovano. Ed è… - Matteo_Varg : RT @zeropregi: Sandro Bonvissuto, cameriere (e a volte anche scrittore) su Rep Roma parla del rdc e dei camerieri che non si trovano. Ed è… - disinformate_it : RT @HuffPostItalia: Il cameriere scrittore a Briatore: 'Non è fancazzismo rinunciare a stipendi ridicoli” - anastasiamadam : RT @zeropregi: Sandro Bonvissuto, cameriere (e a volte anche scrittore) su Rep Roma parla del rdc e dei camerieri che non si trovano. Ed è… - ammargelluto : RT @zeropregi: Sandro Bonvissuto, cameriere (e a volte anche scrittore) su Rep Roma parla del rdc e dei camerieri che non si trovano. Ed è… -