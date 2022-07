Il caffè che chiude “perché non trova baristi”? Chiede orari spezzati e i “1.300 euro” sono lordi e includono 13esima e 14esima (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non trovo un barista per 1.300 euro netti per 6 ore al giorno”. E’ il titolo di un articolo di Repubblica Bologna che da giorni sta scatenando polemiche sui social network. Protagonista della vicenda è la caffè Terzi, storica caffetteria bolognese costretta a chiudere uno dei propri locali perché, nonostante si sia anche rivolta al Centro per l’impiego di Bologna e offra “un regolare contratto a tempo indeterminato al V livello del Ccnl del Turismo, stipendio netto di 1300-1400 euro al mese per 6,40 ore al giorno, sei giorni a settimana, inclusi i weekend”, non trova nessun barista con esperienza disposto a lavorare per il chiosco di piazza Aldrovandi inaugurato solo un anno fa. “Decine di colloqui andati a vuoto“, la versione di domenica. Che poche ore dopo, quando la titolare è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non trovo un barista per 1.300netti per 6 ore al giorno”. E’ il titolo di un articolo di Repubblica Bologna che da giorni sta scatenando polemiche sui social network. Protagonista della vicenda è laTerzi, storica caffetteria bolognese costretta are uno dei propri locali, nonostante si sia anche rivolta al Centro per l’impiego di Bologna e offra “un regolare contratto a tempo indeterminato al V livello del Ccnl del Turismo, stipendio netto di 1300-1400al mese per 6,40 ore al giorno, sei giorni a settimana, inclusi i weekend”, nonnessun barista con esperienza disposto a lavorare per il chiosco di piazza Aldrovandi inaugurato solo un anno fa. “Decine di colloqui andati a vuoto“, la versione di domenica. Che poche ore dopo, quando la titolare è ...

