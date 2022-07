Il boss Rocco Morabito estradato, dovrà scontare 30 anni. Finisce la fuga del latitante più ricercato d’Italia dopo Messina Denaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fino a qualche giorno fa sembrava che tutto si fosse arenato per un procedimento penale aperto dalla magistratura di San Paolo nei confronti del boss Rocco Morabito detto “Tamunga”. E invece stamattina all’alba il narcotrafficante di Africo è stato estradato dal Brasile ed è atterrato a Roma Ciampino dove è stato preso in custodia dai carabinieri che lo accompagneranno in un carcere di massima sicurezza. Rocco Morabito dovrà scontare un cumulo di 30 anni per condanne definitive rimediate dalle Corti d’appello di Palermo, Milano e Reggio Calabria e confermate dalla Cassazione. Finisce così la fuga del latitante più ricercato d’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fino a qualche giorno fa sembrava che tutto si fosse arenato per un procedimento penale aperto dalla magistratura di San Paolo nei confronti deldetto “Tamunga”. E invece stamattina all’alba il narcotrafficante di Africo è statodal Brasile ed è atterrato a Roma Ciampino dove è stato preso in custodia dai carabinieri che lo accompagneranno in un carcere di massima sicurezza.un cumulo di 30per condanne definitive rimediate dalle Corti d’appello di Palermo, Milano e Reggio Calabria e confermate dalla Cassazione.così ladelpiù...

Pubblicità

luciomusolino : Il boss Rocco Morabito estradato, dovrà scontare 30 anni. Finisce la fuga del latitante più ricercato d’Italia dopo… - maddavvvero : RT @fanpage: Rocco Morabito è in Italia. Il boss della ‘ndrangheta, considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga… - crispadafora : RT @Corriere: Il boss Rocco Morabito è stato estradato dal Brasile: nella notte è rientrato in Italia dopo trenta anni - fanpage : Rocco Morabito è in Italia. Il boss della ‘ndrangheta, considerato uno dei più importanti trafficanti internazional… - ziowalter1973 : RT @FQLive: #ULTIMORA Il boss Rocco Morabito estradato dal Brasile -