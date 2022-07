Il boss Rocco Morabito estradato dai Carabinieri in Italia | video (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ecco il video dei Carabinieri che mostrano lo storico momento dell'estradizione dal Brasile in Italia del boss dell 'ndrangheta Rocco Morabito. Erano 30 anni che l'uomo non tornava nel nostro paese. Per due decenni latitante e considerato uno dei criminali più potenti e pericolosi del paese. Fino alla cattura, in Brasile nel 2021. Morabito per decenni è stato considerato il Re della cocaina di Milano. Leggi su panorama (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ecco ildeiche mostrano lo storico momento dell'estradizione dal Brasile indeldell 'ndrangheta. Erano 30 anni che l'uomo non tornava nel nostro paese. Per due decenni latitante e considerato uno dei criminali più potenti e pericolosi del paese. Fino alla cattura, in Brasile nel 2021.per decenni è stato considerato il Re della cocaina di Milano.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei piu' importanti trafficanti internazionali di droga a… - Corriere : Il boss Rocco Morabito è stato estradato dal Brasile: nella notte è rientrato in Italia dopo trenta anni - Profilo3Marco : RT @repubblica: Rocco Morabito estradato in Italia, il boss della 'ndrangheta deve scontare 30 anni di reclusione - Mattia_Lz : RT @AntonioTalia: #BREAKING Rocco Morabito, boss della #Ndrangheta considerato uno dei più potenti narcotrafficanti del mondo, è atterrato… - MoltoBenone : RT @walterlana6: Colpo alla #Ndrangheta . Dopo l'arresto in Brasile torna in Italia il Boss Rocco Morabito. Giusto in tempo per continuare… -