Il boom dei contagi con l’ondata di Omicron e la nuova variante indiana in arrivo: «30 milioni di italiani No vax o senza richiamo a rischio» (Di mercoledì 6 luglio 2022) La nuova ondata di Omicron 5 fa toccare il record dei contagi estivi da Coronavirus. Mentre una nuova sottovariante “indiana” è in arrivo. E se il picco è previsto tra il 10 e il 15 luglio, 30 milioni di italiani sono a rischio. Ovvero i non vaccinati, che ammontano a 3,4 milioni. Quelli che hanno fatto la seconda dose da più di sei mesi, che sono 5,3 milioni. I bambini con meno di due anni (2,2 milioni). E infine i 19,7 milioni che hanno ricevuto la terza dose da più di sei mesi. Intanto gli ospedali cominciano a dare segnali di sofferenza. E i medici si appellano ai Maneskin per fermare il concerto del Circo Massimo, previsto proprio alla vigilia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Laondata di5 fa toccare il record deiestivi da Coronavirus. Mentre unasotto” è in. E se il picco è previsto tra il 10 e il 15 luglio, 30disono a. Ovvero i non vaccinati, che ammontano a 3,4. Quelli che hanno fatto la seconda dose da più di sei mesi, che sono 5,3. I bambini con meno di due anni (2,2). E infine i 19,7che hanno ricevuto la terza dose da più di sei mesi. Intanto gli ospedali cominciano a dare segnali di sofferenza. E i medici si appellano ai Maneskin per fermare il concerto del Circo Massimo, previsto proprio alla vigilia ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Paradosso. Lontano dalla capitale gli effetti delle restrizioni si sentono. Ma è maggiore il sostegno allo zar. Il… - __ANT_Z_ : @fdragoni @amendolaenzo @fdragoni 140 ogni 100 mila abitanti ?? Ma sei RINCOGLIONITO o fai parte del regime che per… - ruvesi_it : Covid: in Puglia 10 morti e boom casi, il 35,7% dei test - Wondercri1982 : Sono in possesso di una testimonianza certa e molto grave. Vergogna Il Ministero della Salute fa usare tamponi ta… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Giochidelmediterraneo2022 Mediterranei, dal boom azzurro in Algeria a Taranto 2… -