Il Bayern insiste per de Ligt | la cifra offerta al difensore della Juventus!

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tutti a caccia di de: ilolandese è ora seguito fortemente anche dalMonaco, che sembra abbia preparato una maxi-per accaparrarsi il classe 99, di proprietàJuventus. DeJuventus Serie A Ilolandese, ormai prossimo alla cessione, è conteso sia dalMonaco che dal Chelsea. I primi citati però, come riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore hanno avanzato un’che interessa lo stipendio del giocatore; 12 milioni di euro a stagione, qualora dedia la propria disponibilità al trasferimento. La Juventus invece, non sembra accettare offerte minori di 90 milioni di euro per il cartellino dell’olandese. Quale sarà il suo futuro, la Premier League ...

Pubblicità

MondoNapoli : CorrSera - Osimhen potrebbe dire addio: il Bayern insiste su di lui - - cn1926it : #Osimhen, prove di fuga per il nigeriano. Il #Bayern insiste e studia il colpo - SiamoPartenopei : Corriere - Osimhen, prove di fuga! Il Bayern insiste e fa leva sulle sue ambizioni - genabr : -

3 IlMonacoper Matthijs de Ligt : stando a Kicker , i bavaresi sono pronti a offrire alla Juventus il cartellino di Benjamin Pavard come contropartita tecnica.Secondo quanto riferisce il Corriere, "ilMonaco si sta muovendo e anche con insistenza per Victor Osimhen, facendo leva anche sulle ambizioni del centravanti nigeriano del Napoli", che dunque ...Il Bayern Monaco insiste per Matthijs de Ligt: stando a Kicker, i bavaresi sono pronti a offrire alla Juventus il cartellino di Benjamin Pavard come contropartita tecnica.L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen ...