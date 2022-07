Il 23 ottobre a Milano la quinta edizione della CorriBicocca (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano (ITALPRESS) – E' ai nastri di partenza la quinta edizione della CorriBicocca, la corsa dell'Università di Milano-Bicocca, organizzata insieme al CUS Milano. Nata nel 2018 per celebrare il ventennale dell'Ateneo, CorriBicocca si è fin da subito affermata come corsa dell'inclusività e per la sua quinta edizione si rinnova, aprendosi ulteriormente verso le tantissime famiglie che negli anni passati hanno scelto di vivere una domenica speciale, animando il distretto di Milano-Bicocca e l'intero Campus universitario. Domenica 23 ottobre 2022 la corsa senza barriere, aperta a tutta la cittadinanza, si snoderà proprio tra le strade del Campus e del quartiere, in tre formule differenti, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022)(ITALPRESS) – E' ai nastri di partenza la, la corsa dell'Università di-Bicocca, organizzata insieme al CUS. Nata nel 2018 per celebrare il ventennale dell'Ateneo,si è fin da subito affermata come corsa dell'inclusività e per la suasi rinnova, aprendosi ulteriormente verso le tantissime famiglie che negli anni passati hanno scelto di vivere una domenica speciale, animando il distretto di-Bicocca e l'intero Campus universitario. Domenica 232022 la corsa senza barriere, aperta a tutta la cittadinanza, si snoderà proprio tra le strade del Campus e del quartiere, in tre formule differenti, ...

