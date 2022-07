“I medici consigliarono a mia madre di abortire”: polemica per le frasi di Andrea Bocelli (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita. A mia madre quando era incinta di me fu consigliato di abortire. I medici videro dei problemi durante la gravidanza e fu così consigliata. Il resto delle considerazioni, le lascio al lettore”. Queste sono le parole di Andrea Bocelli in un’intervista al Corriere della Sera, in cui dice la sua su uno dei temi di maggiore attualità, l’aborto, dopo che negli Stati Uniti è stata approvata una legge la possibilità di interrompere liberamente una gravidanza. Il tenore aveva già rivelato in passato che i suoi genitori sapevano che sarebbe nato cieco, ma hanno deciso comunque di farlo nascere. Una decisione presa con il desiderio di fare il possibile per non farlo sentire a disagio. A sei anni ha così iniziato a studiare il braille, per poi dedicarsi ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita. A miaquando era incinta di me fu consigliato di. Ividero dei problemi durante la gravidanza e fu così consigliata. Il resto delle considerazioni, le lascio al lettore”. Queste sono le parole diin un’intervista al Corriere della Sera, in cui dice la sua su uno dei temi di maggiore attualità, l’aborto, dopo che negli Stati Uniti è stata approvata una legge la possibilità di interrompere liberamente una gravidanza. Il tenore aveva già rivelato in passato che i suoi genitori sapevano che sarebbe nato cieco, ma hanno deciso comunque di farlo nascere. Una decisione presa con il desiderio di fare il possibile per non farlo sentire a disagio. A sei anni ha così iniziato a studiare il braille, per poi dedicarsi ...

Pubblicità

SimoneMattei9 : RT @DarioBallini: Lungi da me questionare la fede di #Bocelli e il suo NO all'#aborto. Del suo utero ne dispone lui. Non c'è l'ha? Pazienza… - VanessaVx46 : RT @DarioBallini: Lungi da me questionare la fede di #Bocelli e il suo NO all'#aborto. Del suo utero ne dispone lui. Non c'è l'ha? Pazienza… - paoloigna1 : RT @fabrizio090468: #Bocelli qualcuno gli dica che la 194 quando è nato non c’era, quindi a sua madre i medici consigliarono l’illegalità - FlaGu52 : RT @DarioBallini: Lungi da me questionare la fede di #Bocelli e il suo NO all'#aborto. Del suo utero ne dispone lui. Non c'è l'ha? Pazienza… - Cecco1791 : RT @DarioBallini: Lungi da me questionare la fede di #Bocelli e il suo NO all'#aborto. Del suo utero ne dispone lui. Non c'è l'ha? Pazienza… -