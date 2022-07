I Leoni di Sicilia diventa una serie tv | ecco chi saranno i protagonisti

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La lunga attesa sta per finire: sono cominciate in questi giorni le riprese de Idi, la saga familiare tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci. Sul progetto aveva inizialmente messo gli occhi la Rai ma alla fine è stata Disney+ ad accaparrarsi lache rischia dire uno dei titoli cult delle prossime stagioni: del resto, i libri sono uno dei più clamorosi fenomeni editoriali degli ultimi anni, con oltre 700mila copie vendute e più di 35 edizioni pubblicate, e dunque l'hype per la trasposizione tv non può che essere direttamente proporzionale.tutto quello che sappiamo sulla nuova. Idisbarca su Disney+: Miriam Leone e Michele Riondino iL’avvincente storia della ...