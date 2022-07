I finanziamenti destinati agli allevamenti vanno trasferiti al settore della carne sintetica? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una rivoluzione green per far sì che la carne sulle nostre tavole non contribuisca più all’inquinamento e al riscaldamento globale: non è un’utopia ma una proposta – nata in Italia – che potrebbe diventare realtà. Lo scorso 27 aprile la Commissione europea ha approvato l’Iniziativa dei cittadini europei (la cosiddetta “Ice”, uno strumento di partecipazione politica dei cittadini garantito dall’Unione europea) intitolata “End of the Slaughter Age” e scritta dall’italiano Nicolas Micheletti, attivista e presidente dell’omonima organizzazione promotrice. L’obiettivo è l’abolizione dei sussidi agricoli all’industria degli allevamenti di bestiame e il loro trasferimento al settore dei prodotti “alternativi”. Cosa intendiamo per “alternativi”? Sia gli alimenti di origine vegetale, sia quelli ottenuti con la tecnica dell’agricoltura ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una rivoluzione green per far sì che lasulle nostre tavole non contribuisca più all’inquinamento e al riscaldamento globale: non è un’utopia ma una proposta – nata in Italia – che potrebbe diventare realtà. Lo scorso 27 aprile la Commissione europea ha approvato l’Iniziativa dei cittadini europei (la cosiddetta “Ice”, uno strumento di partecipazione politica dei cittadini garantito dall’Unione europea) intitolata “End of the Slaughter Age” e scritta dall’italiano Nicolas Micheletti, attivista e presidente dell’omonima organizzazione promotrice. L’obiettivo è l’abolizione dei sussidi agricoli all’industria deglidi bestiame e il loro trasferimento aldei prodotti “alternativi”. Cosa intendiamo per “alternativi”? Sia gli alimenti di origine vegetale, sia quelli ottenuti con la tecnica dell’agricoltura ...

