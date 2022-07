Hockey pista: tutte le date della stagione 2022-2023. Dalla Serie A1 agli Europei (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per l’Hockey pista nostrano, il dado è tratto. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici – ha infatti svelato tutte le date della stagione 2022-2023. Andiamo a vedere quali sono e come impatteranno sulle competizioni nazionali e internazionali prese in oggetto. Serie A1 maschile Il campionato inizierà il 17 settembre 2022 e andrà avanti sino al 15 ottobre 2022. Da lì in poi vi sarà una pausa per i World Roller Games, che saranno a San Juan (Argentina) dal 7 al 13 novembre 2022, con la disputa dei Campionati Mondiali. La ripresa delle ostilità avverrà, nella 100esima edizione del massimo torneo italiano, il 23 novembre, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per l’nostrano, il dado è tratto. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici – ha infatti svelatole. Andiamo a vedere quali sono e come impatteranno sulle competizioni nazionali e internazionali prese in oggetto.A1 maschile Il campionato inizierà il 17 settembree andrà avanti sino al 15 ottobre. Da lì in poi vi sarà una pausa per i World Roller Games, che saranno a San Juan (Argentina) dal 7 al 13 novembre, con la disputa dei Campionati Mondiali. La ripresa delle ostilità avverrà, nella 100esima edizione del massimo torneo italiano, il 23 novembre, ...

Pubblicità

suocerag : RT @fisritalia: ???? Pubblicato il calendario del 100° campionato di Serie A1 di #hockeypista Si comincia il 17 settembre ?????? - fisritalia : ???? Pubblicato il calendario del 100° campionato di Serie A1 di #hockeypista Si comincia il 17 settembre ??????… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Campionato Amatori Veterani Hockey pista: terzo posto per la formazione novarese - vco24news : Campionato Amatori Veterani Hockey pista: terzo posto per la formazione novarese - LaVoceNovara : Hockey pista: per i Veterani novaresi è sfumato il sogno scudetto -