“Ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita”: cosa pensa Bocelli dell’aborto (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non si pretenderà mica che la Chiesa approvi l’aborto? E non si può neanche pretendere che una corte come la Corte Suprema americana si esprima diversamente, fa il suo lavoro e va presa per quello che è: a volte piace, a volte non piace. Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita”: Andrea Bocelli si esprime così sul tema dell’aborto in un’intervista al Corriere della Sera. “A mia madre quando era incinta di me fu consigliato di abortire – spiega il cantante – i medici videro dei problemi durante la gravidanza e fu così consigliata. Il resto delle considerazioni, le lascio al lettore”. A specifica domanda su possibili divergenze di vedute con la Chiesa, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non si pretenderà mica che la Chiesa approvi l’aborto? E non si può neanche pretendere che una corte come la Corte Suprema americana si esprima diversamente, fa il suo lavoro e va presa per quello che è: a volte piace, a volte non piace. Io ho il, ma”: Andreasi esprime così sul temain un’intervista al CorriereSera. “A mia madre quando era incinta di me fu consigliato di abortire – spiega il cantante – i medici videro dei problemi durante la gravidanza e fu così consigliata. Il resto delle considerazioni, le lascio al lettore”. A specifica domanda su possibili divergenze di vedute con la Chiesa, ...

