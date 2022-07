Halep-Rybakina domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Simona Halep ed Elena Rybakina si affronteranno nella semifinale della parte alta del tabellone femminile del torneo di Wimbledon 2022. La rumena, nonostante un piccolo passaggio a vuoto nel finale di secondo set, è riuscita a superare a pieni voti l’esame rappresentato da Amanda Anisimova. Per la campionessa del 2019 adesso c’è una prova molto difficile contro la kazaka, che contro l’australiana Ajla Tomljanovic ha lasciato per strada il primo set in quest’edizione dei Championships. Due stili a confronto in un match in cui l’ex numero uno del mondo partirà con i favori del pronostico. Halep, tuttavia, dovrà stare molto attenta ai colpi d’inizio gioco dell’avversaria, che sull’erba fanno veramente molto male. I precedenti sono 2-1 in favore della nativa di Costanza ma mai prima dello Slam londinese ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Simonaed Elenasi affronteranno nella semifinale della parte alta del tabellone femminile del torneo di. La rumena, nonostante un piccolo passaggio a vuoto nel finale di secondo set, è riuscita a superare a pieni voti l’esame rappresentato da Amanda Anisimova. Per la campionessa del 2019 adesso c’è una prova molto difficile contro la kazaka, che contro l’australiana Ajla Tomljanovic ha lasciato per strada il primo set in quest’edizione dei Championships. Due stili a confronto in un match in cui l’ex numero uno del mondo partirà con i favori del pronostico., tuttavia, dovrà stare molto attenta ai colpi d’inizio gioco dell’avversaria, che sull’erba fanno veramente molto male. I precedenti sono 2-1 in favore della nativa di Costanza ma mai prima dello Slam londinese ...

