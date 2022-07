Hai mai provato a farlo così? Solo latte, uova e banane, niente farina, niente forno! (Di mercoledì 6 luglio 2022) La banana è il tuo frutto preferito? Perché non provi a realizzare in cinque minuti una sorta di flan alle banane e caramello? Questa torta non ha bisogno di essere cotta in forno. Per realizzarla abbiamo Solo bisogno di un frullatore e di un fornello. Sarà buonissima, morbida e dolce e si preparerà in pochissimi minuti. Vediamo subito come realizzarla. Flan alle banane e caramello: gli ingredienti da utilizzare. Per realizzare un flan delicato e che sciolga letteralmente in bocca dobbiamo usare come ingredienti: 4 banane 100 gr di zucchero 4 uova 400 ml di latte Preparazione: La prima cosa da fare è quella di eliminare la buccia delle banane per poi ridurle a pezzi. Dopodiché portiamo le banane in un frullatore e aggiungiamo dentro le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 luglio 2022) La banana è il tuo frutto preferito? Perché non provi a realizzare in cinque minuti una sorta di flan allee caramello? Questa torta non ha bisogno di essere cotta in forno. Per realizzarla abbiamobisogno di un frullatore e di un fornello. Sarà buonissima, morbida e dolce e si preparerà in pochissimi minuti. Vediamo subito come realizzarla. Flan allee caramello: gli ingredienti da utilizzare. Per realizzare un flan delicato e che sciolga letteralmente in bocca dobbiamo usare come ingredienti: 4100 gr di zucchero 4400 ml diPreparazione: La prima cosa da fare è quella di eliminare la buccia delleper poi ridurle a pezzi. Dopodiché portiamo lein un frullatore e aggiungiamo dentro le ...

