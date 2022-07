Ha un malore dopo l’esame di maturità, muore a Potenza a 19 anni: la famiglia dona gli organi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha avuto un malore poche ore dopo aver svolto, sabato scorso, 2 luglio, gli orali della maturità al Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Potenza. Un giovane di 19 anni è morto ieri per una emorragia cerebrale all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano, dove sono state effettuate le operazioni per l’espianto di alcuni organi questa mattina. Il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, “nel dichiararsi affranto per la dolorosa circostanza che ha privato la comunità regionale di una giovanissima risorsa, ha ringraziato la famiglia che, nel momento più complicato della propria esistenza, con l’assenso alla donazione, ha avuto la forza di pensare alla vita di altri grazie al gesto nobile di grande umanità. Il riconoscimento della direzione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha avuto unpoche oreaver svolto, sabato scorso, 2 luglio, gli orali dellaal Liceo scientifico “Galileo Galilei” di. Un giovane di 19è morto ieri per una emorragia cerebrale all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano, dove sono state effettuate le operazioni per l’espianto di alcuniquesta mattina. Il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, “nel dichiararsi affranto per la dolorosa circostanza che ha privato la comunità regionale di una giovanissima risorsa, ha ringraziato lache, nel momento più complicato della propria esistenza, con l’assenso allazione, ha avuto la forza di pensare alla vita di altri grazie al gesto nobile di grande umanità. Il riconoscimento della direzione ...

