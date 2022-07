Guida rapida agli Europei di calcio femminili dell’Italia: gironi, squadra, date, orari e tv (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’obiettivo è superare la fase a gironi, il sogno è tornare ad alzare la coppa a Londra, un anno dopo gli uomini. In Inghilterra si giocano gli Europei femminili di calcio 2022: per l’esordio delle azzurre bisogna aspettare domenica 10 luglio, di fronte ci sarà subito la Francia. Le giocatrici Guidate dalla ct Milena Bertolini devono superare un gruppo D molto tosto, cercando di replicare quanto di buono fecero vedere ai Mondiali del 2019, quando furono fermate ai quarti dall’Olanda poi finalista. Ecco in breve tutte le informazioni da sapere per seguire l’Italia femminile: La competizione – Al torneo femminile, che si doveva giocare nel 2021 ma è stato posticipato, prendo parte 16 squadre suddivise in quattro gironi. La Russia è stata esclusa dal torneo e al suo posto partecipa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’obiettivo è superare la fase a, il sogno è tornare ad alzare la coppa a Londra, un anno dopo gli uomini. In Inghilterra si giocano glidi2022: per l’esordio delle azzurre bisogna aspettare domenica 10 luglio, di fronte ci sarà subito la Francia. Le giocatricite dalla ct Milena Bertolini devono superare un gruppo D molto tosto, cercando di replicare quanto di buono fecero vedere ai Mondiali del 2019, quando furono fermate ai quarti dall’Olanda poi finalista. Ecco in breve tutte le informazioni da sapere per seguire l’Italia femminile: La competizione – Al torneo femminile, che si doveva giocare nel 2021 ma è stato posticipato, prendo parte 16 squadre suddivise in quattro. La Russia è stata esclusa dal torneo e al suo posto partecipa ...

Pubblicità

Pappagallorosa1 : RT @f_ronchetti: 1/ Guida rapida per decodificare le informazioni che vedrete domani durante la diretta delle le prime collisioni protone-p… - raf_70 : RT @f_ronchetti: 1/ Guida rapida per decodificare le informazioni che vedrete domani durante la diretta delle le prime collisioni protone-p… - infoitestero : Ferie in busta paga: come interpretare i giorni residui e maturati? La guida rapida per non sbagliare - xGaBollo : RT @f_ronchetti: 1/ Guida rapida per decodificare le informazioni che vedrete domani durante la diretta delle le prime collisioni protone-p… - falconiofr : RT @f_ronchetti: 1/ Guida rapida per decodificare le informazioni che vedrete domani durante la diretta delle le prime collisioni protone-p… -