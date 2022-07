Guerrina Piscaglia | i familiari fanno causa alla diocesi e chiedono un risarcimento che era stato già negato

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Idiundi quasi un milione di euro a padre Gratien Alabi (o Graziano),di Arezzo-Cortona-San Sepolcro e ai Canonici regolari premostratensi, ovvero l’ordine religioso congolese. Alabi nel 2019 ècondannato in via definitiva a 25 anni per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della donna.sparì da Cà Raffaello, una località di Badia Tedalda che si trova al confine tra Toscana e Emilia-Romagna, il primo maggio del 2014. Ora, le sorelle e le nipoti di, assistite dagli avvocati Chiara Rinaldi e Maria Federica Celatti, hanno depositato un atto di citazione al tribunale civile di Arezzo, dove il 24 novembre è fissata un’udienza della ...

