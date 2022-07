Guerra civile americana. Come l’America radicalizza la politica e stravolge la Costituzione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sembra di essere tornati alla Guerra di secessione, ma senza militari. Meno poteri a Washington, di più agli Stati. Il terrore che la supremazia bianca sia travolta dall’identità di razza, sesso e genere Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sembra di essere tornati alladi secessione, ma senza militari. Meno poteri a Washington, di più agli Stati. Il terrore che la supremazia bianca sia travolta dall’identità di razza, sesso e genere

nmtedeschi : RT @IlConteIrreale: @cris_cersei @bassarelli L'Élite vuole il Kaos e la guerra civile fin dal principio, per imporre la legge marziale. I g… - DaniaFalzolgher : RT @nonnachicca58: ll giovane migrante che ha salvato la bimba di 4 mesi ha raccontato di esser partito insieme a sei amici, nella speranza… - HuffPostItalia : Guerra civile americana. Come l’America radicalizza la politica e stravolge la Costituzione - hiboss_hiboss : RT @RadioSavana: L'Olanda verso la guerra civile - Gianmos : RT @jacopo_iacoboni: non esiste una 'guerra civile', in Donbas. Essere 'russofoni' non significa voler stare con la Russia, anzi, i russofo… -