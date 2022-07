Grecia-Bulgaria. Chi ride (e chi piange) per l’accordo sul gas (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sevizi (non solo greci) allertati per l’inaugurazione domani del gasdotto IGB Bulgaria-Grecia. L’IGB era stato nei mesi scorsi minacciato da azioni di disturbo e fuga di dati relativi all’accordo, tramite una serie di infiltrazioni nella società statale bulgara Bulgargaz e nella AGSC (Azerbaigian Natural Gas Sales Company). La nuova infrastruttura rappresenta per l’Ue una boccata di ossigeno nel mezzo della crisi energetica e per la Russia un minus alla voce vendite. Il gasdotto Il nuovo gasdotto avrà una capacità di trasporto di 3 miliardi di metri cubi di gas all’anno con possibilità di upgrade a 5 miliardi. Al taglio del nastro nella città di Komothini oltre ai ministri dell’Energia di Grecia e Bulgaria, anche gli osservatori di tutti i players energetici coinvolti e dei paesi europei che guardano ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sevizi (non solo greci) allertati per l’inaugurazione domani del gasdotto IGB. L’IGB era stato nei mesi scorsi minacciato da azioni di disturbo e fuga di dati relativi al, tramite una serie di infiltrazioni nella società statale bulgara Bulgargaz e nella AGSC (Azerbaigian Natural Gas Sales Company). La nuova infrastruttura rappresenta per l’Ue una boccata di ossigeno nel mezzo della crisi energetica e per la Russia un minus alla voce vendite. Il gasdotto Il nuovo gasdotto avrà una capacità di trasporto di 3 miliardi di metri cubi di gas all’anno con possibilità di upgrade a 5 miliardi. Al taglio del nastro nella città di Komothini oltre ai ministri dell’Energia di, anche gli osservatori di tutti i players energetici coinvolti e dei paesi europei che guardano ...

