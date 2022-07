Gran Galà per il decennale del premio La Fescina ideato da Ugo Autuori: parata di star a Villa Domi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Straordinario successo a Villa Domi a Napoli per il Gran Galà del decennale del premio La Fescina, ideato e organizzato da Ugo Autuori e ospitato da Domenico Kontessa nella sua splendida struttura. Sfilata di star sul palco con Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Michele Placido, che hanno impreziosito un parterre da Grandi occasioni. Ottima la conduzione di Beppe Convertini, uno dei volti di punta di Rai1, con la splendida Veronica Maya. L’apertura musicale è stata affidata alla bella voce di Michele Selillo. Tanti i premiati: da Josephine Alessio, giornalista di Rai News, a Roberta Proietti consulente d’immagine. E poi: l’attrice conduttrice e top model internazionale Eleonora Pieroni, sempre bellissima e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Straordinario successo aa Napoli per ildeldelLae organizzato da Ugoe ospitato da Domenico Kontessa nella sua splendida struttura. Sfilata disul palco con Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Michele Placido, che hanno impreziosito un parterre dadi occasioni. Ottima la conduzione di Beppe Convertini, uno dei volti di punta di Rai1, con la splendida Veronica Maya. L’apertura musicale è stata affidata alla bella voce di Michele Selillo. Tanti i premiati: da Josephine Alessio, giornalista di Rai News, a Roberta Proietti consulente d’immagine. E poi: l’attrice conduttrice e top model internazionale Eleonora Pieroni, sempre bellissima e ...

