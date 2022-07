Gran Bretagna, raffica di dimissioni nel governo conservatore ma Boris Johnson va avanti: “Continueremo il nostro lavoro” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono quasi venti le figure di vario livello del governo britannico ad essersi dimesse per protesta contro la leadership di Johnson. Un esecutivo a pezzi travolto dagli scandali e abbandonato da due pezzi da 90 del gabinetto Tory come il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, titolare della politica economica e numero due de facto della compagine, e come Sajid Javid, ministro della Sanità, ex cancelliere ed ex responsabile dell’Interno. Soggetti che sono anche dei potenziali aspiranti alla successione. A seguirli, nelle ultime ore, altri viceministri e sottosegretari che hanno lasciato l’incarico contestando pesantemente BoJo dopo l’ultimo scandalo a sfondo sessuale legato a Chris Pincher, membro dei Tory che è stato accusato di aver palpeggiato due uomini in un club privato di Londra e di essere stato promosso come deputy chief whip nonostante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono quasi venti le figure di vario livello delbritannico ad essersi dimesse per protesta contro la leadership di. Un esecutivo a pezzi travolto dagli scandali e abbandonato da due pezzi da 90 del gabinetto Tory come il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, titolare della politica economica e numero due de facto della compagine, e come Sajid Javid, ministro della Sanità, ex cancelliere ed ex responsabile dell’Interno. Soggetti che sono anche dei potenziali aspiranti alla successione. A seguirli, nelle ultime ore, altri viceministri e sottosegretari che hanno lasciato l’incarico contestando pesantemente BoJo dopo l’ultimo scandalo a sfondo sessuale legato a Chris Pincher, membro dei Tory che è stato accusato di aver palpeggiato due uomini in un club privato di Londra e di essere stato promosso come deputy chief whip nonostante ...

ScuderiaFerrari : Il commento di @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #essereFerrari ?? #BritishGP - Eurosport_IT : I controlli non hanno evidenziato ferite o fratture, davvero un miracolo ???? ?? - SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - FraInter86 : RT @casco_pod: CASCO EPISODIO 16 OUT NOW! Un GP di Gran Bretagna epico, la prima di Carlos, il botto di Zhou, Hamilton che quasi la vince…p… - LadyAfro17 : -