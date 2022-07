Governo Johnson: due ministri lasciano l’incarico (Di mercoledì 6 luglio 2022) Due ministri del Governo Johnson hanno abbandonato il loro incarico, mettendo in crisi Downing Street. Si tratta del titolare della Sanità Sajid Javid e il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, entrambi ricoprenti un ruolo determinante nel risolvere alcune delle principali crisi che ultimamente coinvolgono il Regno Unito. Al centro della decisione dei due politici lo Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Duedelhanno abbandonato il loro incarico, mettendo in crisi Downing Street. Si tratta del titolare della Sanità Sajid Javid e il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, entrambi ricoprenti un ruolo determinante nel risolvere alcune delle principali crisi che ultimamente coinvolgono il Regno Unito. Al centro della decisione dei due politici lo

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Gb, Johnson travolto dagli scandali: governo in bilico, si dimettono il ministro della Salute e il Cancelliere dell… - sole24ore : Regno Unito, il governo di Johnson in pezzi:?lasciano due ministri chiave - fattoquotidiano : Governo Johnson appeso a un filo: non bastando gli scandali di BoJo, se ne vanno i ministri di Finanze e Sanità per… - DomaniGiornale : ?? Il ministro della Sanità, Sajid Javid e il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak (tra i vertici dei Tory), si… - tremendoandre : RT @Lorenzo62752880: Leggendo i commenti di molti inglesi sono incavolati col governo di Boris Johnson per le limitazioni di libertà subite… -