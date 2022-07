Governo | fonti Nazareno | bene incontro Draghi-Conte | dialogo prosegua per stabilità

Pubblicità

sardo1951 : RT @Phastidio: Al Consiglio nazionale dei pentastellati, secondo 'fonti', pare abbia prevalso la linea di restare al governo. Ma con alcune… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: L'incontro fra Mario Draghi e Giuseppe Conte,viene definito 'positivo e collaborativo' da fonti di Palazzo Chigi. 'Il… - pcavallo60 : RT @Phastidio: Al Consiglio nazionale dei pentastellati, secondo 'fonti', pare abbia prevalso la linea di restare al governo. Ma con alcune… - SZarri : RT @Phastidio: Al Consiglio nazionale dei pentastellati, secondo 'fonti', pare abbia prevalso la linea di restare al governo. Ma con alcune… - infoitinterno : Fonti Chigi: positivo incontro con Conte, bene sostegno a governo -

Secondo alcune, ci sarebbe anche Nadhim Zahawi, che appena ieri aveva accettato di restare ale di essere promosso da ministro dell'Istruzione a cancelliere dello Scacchiere. ...... con la collaborazione degli enti istituzionali eprimarie dei dati. Il Rapporto. Dalla ... Il. 'Vorrei approfittare ancora una volta, e non e' mai abbastanza, per ringraziare UNIAMO per il ...Roma, 6 lug. "Un incontro positivo. Ci auguriamo che il dialogo prosegua e si rafforzi,il tutto a beneficio della stabilità di governo". Così fonti del Nazareno sull'incontro oggi tra il premier Mario ...Roma, 6 lug. (askanews) - Il faccia a faccia a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il presidente M5S Giuseppe Conte è stato un ...