Governo, Conte “Cambiare marcia, non abbiamo giurato fedeltà a Draghi” (Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna Cambiare marcia, bisogna intervenire con una serie di interventi sociali contro i rincari dell'energia, l'inflazione e il lavoro povero. Noi non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, abbiamo giurato fedeltà agli italiani e al Paese. Se non riusciamo a perseguire i nostri obiettivi per gli italiani viene meno la ragione di essere qui”. Così il leader del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi.“Se il Governo e il premier Draghi che ha ascoltato con attenzione sceglierà di perseguire gli obiettivi della giustizia sociale, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna, bisogna intervenire con una serie di interventi sociali contro i rincari dell'energia, l'inflazione e il lavoro povero. Noi nonagli italiani e al Paese. Se non riusciamo a perseguire i nostri obiettivi per gli italiani viene meno la ragione di essere qui”. Così il leader del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe, intervenendo all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Mario.“Se ile il premierche ha ascoltato con attenzione sceglierà di perseguire gli obiettivi della giustizia sociale, di ...

