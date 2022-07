**Governo: Conte, 'basta con testi a ultimo minuto in Cdm e di cui non si sa nulla'** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "A noi non serve una pronta risposta" dal premier Mario Draghi "ma in tempi ragionevoli andrà chiarito quale è la disponibilità del premier e del governo a lavorare con noi. Se ci sarà dovrà essere reale e dovrà anche cambiare il metodo perché la dialettica politica è faticosa, fare cabine di regia prima del Cdm può risultare faticoso ma quella dialettica consente di essere realmente partecipi ai processi decisionali.Non accetteremo più testi normativi complessi che arrivano in in Cdm all'ultimo minuto e di cui non sappiamo nulla". Così Giuseppe Conte all'assemblea congiunta dei parlamentari M5S. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "A noi non serve una pronta risposta" dal premier Mario Draghi "ma in tempi ragionevoli andrà chiarito quale è la disponibilità del premier e del governo a lavorare con noi. Se ci sarà dovrà essere reale e dovrà anche cambiare il metodo perché la dialettica politica è faticosa, fare cabine di regia prima del Cdm può risultare faticoso ma quella dialettica consente di essere realmente partecipi ai processi decisionali.Non accetteremo piùnormativi complessi che arrivano in in Cdm all'e di cui non sappiamo". Così Giuseppeall'assemblea congiunta dei parlamentari M5S.

