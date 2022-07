(Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. Matteo, Matteoe Pierluigi. Un nazionale italiano under-21 con un futuro azzurro sempre più probabile, un campione d’Europa ed un portiere che rientra da anni nel giro di Roberto Mancini. Un anno fa si poteva ipotizzare che potessero diventare tre elementi su cui costruire il prossimo decennio, invece oggi si parla di una tripla cessione, volta adue acquisti da quasi 50 milioni: Merih Demiral (riscattato) ed Ederson. Trediverse, che portano tutti nelle casse nerazzurre circa una decina di milioni ciascuno, uno più uno meno.nate da opportunità, che in un certo senso si sono rese necessarie data la volontà di investire, di provare a cambiare le cose, ricordando le celebri “tre strade” di Gasperini. La scelta di investire per ...

Pubblicità

AmoBergamo : #Bergamo Pessina, Gollini, Lovato ed Ederson: sono ore di annunci in casa Atalanta - sconcertismo : A tutto ciò, ci aggiungiamo le notizie su di uno scambio tra Kouamé e Gollini (o, in alternativa, Lovato), quella s… -

BergamoNews.it

Visite mediche a Salerno per Erik BOTHEIM e Matteo: l'attaccante norvegese, svincolatosi ... A Firenze il ds Pradè annuncia: "Arriverà", sull'ingaggio di JOVIC stiamo invece lavorando". ...Arriverà a Bergamo per 12 milioni di euro più il cartellino die non ci saranno altre contropartite. Il difensore ex Verona sosterrà le visite mediche nelle prossime ore a Salerno e lo stesso ... Gollini, Lovato, Pessina: tre cessioni “italiane” per finanziare il mercato Il calciomercato fa sognare: se ne sono già viste delle belle. Tra club più o meno attivi sul mercato, ecco tutti i movimenti e come giocherebbero le 20 squadre se la stagione iniziasse adesso. ATALAN ...Calciomercato scatenato, ecco tutte le mosse già completate dai club di Serie A, acquisti e cessioni di tutte le squadre.