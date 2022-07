Golf: Onorato, 'Ryder Cup grande opportunità, renderà più amara la rinuncia alle Olimpiadi' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - “Credo che l'appuntamento della Ryder Cup renderà ancora più amara la rinuncia alle Olimpiadi del 2024. Avremmo unito un ‘filotto' pazzesco: gli europei di nuoto, la Ryder Cup, gli europei di atletica leggera, le Olimpiadi e il Giubileo. Ricordo quella negatività strisciante che ha portato in basso la nostra città, oggi pensiamo alle cose positive. Roma ha una vocazione, è nel suo Dna, qualunque evento organizzato nella capitale ha una valenza globale”. Lo ha affermato l'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, durante il meeting annuale dedicato all'analisi del turismo legato al Golf che si è svolto in Campidoglio. “La ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - “Credo che l'appuntamento dellaCupancora piùladel 2024. Avremmo unito un ‘filotto' pazzesco: gli europei di nuoto, laCup, gli europei di atletica leggera, lee il Giubileo. Ricordo quella negatività strisciante che ha portato in basso la nostra città, oggi pensiamocose positive. Roma ha una vocazione, è nel suo Dna, qualunque evento organizzato nella capitale ha una valenza globale”. Lo ha affermato l'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro, durante il meeting annuale dedicato all'analisi del turismo legato alche si è svolto in Campidoglio. “La ...

