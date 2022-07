Golf: nasce Italy Best Golf in vista della Ryder Cup 2023 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Il Golf è uno degli sport più diffusi al mondo con 80 milioni di praticanti di cui 7 soltanto in Europa e nel 2023 vedrà l'Italia al centro dell'attenzione internazionale in occasione della Ryder Cup attesa sui green di Roma da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre 2023. Un'opportunità unica che consentirà all'Italia di scalare la classifica delle mete del turismo Golfistico che vedono il Bel Paese attualmente al decimo posto con 1,8 milioni di arrivi e 3,9 milioni di presenze (dato Enit). Più di un terzo di questi turisti (1,6 milioni) viaggiano accompagnati. La Ryder Cup che Roma ospiterà nel 2023 è il terzo evento sportivo nel mondo per popolarità e risonanza mediatica dopo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Ilè uno degli sport più diffusi al mondo con 80 milioni di praticanti di cui 7 soltanto in Europa e nelvedrà l'Italia al centro dell'attenzione internazionale in occasioneCup attesa sui green di Roma da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre. Un'opportunità unica che consentirà all'Italia di scalare la classifica delle mete del turismoistico che vedono il Bel Paese attualmente al decimo posto con 1,8 milioni di arrivi e 3,9 milioni di presenze (dato Enit). Più di un terzo di questi turisti (1,6 milioni) viaggiano accompagnati. LaCup che Roma ospiterà nelè il terzo evento sportivo nel mondo per popolarità e risonanza mediatica dopo i ...

TV7Benevento : Golf: nasce Italy Best Golf in vista della Ryder Cup 2023 - - archistadia : L'All England Club nasce come 'All England CROQUET Club' il 23 luglio 1868, perché all'epoca lo sport di gran voga… -