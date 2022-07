Goldman Sachs: “Rischio di recessione nel 2023 è al 30% negli Usa e al 40% nell’area euro” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Rischio di recessione nel 2023 si fa sempre più concreto da entrambi i lati dell’Atlantico. Secondo un report di Goldman Sachs, la probabilità “è del 30% negli Stati Uniti, 40% nell’area dell’euro e 45% nel Regno Unito”. A dimostrarlo ci sono anche il calo dei prezzi del petrolio, il calo dei rendimenti dei titoli di Stato Usa e altri fattori come “la crescita del costo del lavoro per unità di prodotto e l’inflazione di fondo”, scrivono gli economisti della banca d’affari Daniel Milo e Daan Struyven. Ma i dati dipingono un “quadro contrastante. Sul versante pessimistico, la risposta della politica monetaria e fiscale potrebbe essere più limitata del solito e le tensioni energetiche sono il Rischio principale in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ildinelsi fa sempre più concreto da entrambi i lati dell’Atlantico. Secondo un report di, la probabilità “è del 30%Stati Uniti, 40%dell’e 45% nel Regno Unito”. A dimostrarlo ci sono anche il calo dei prezzi del petrolio, il calo dei rendimenti dei titoli di Stato Usa e altri fattori come “la crescita del costo del lavoro per unità di prodotto e l’inflazione di fondo”, scrivono gli economisti della banca d’affari Daniel Milo e Daan Struyven. Ma i dati dipingono un “quadro contrastante. Sul versante pessimistico, la risposta della politica monetaria e fiscale potrebbe essere più limitata del solito e le tensioni energetiche sono ilprincipale in ...

