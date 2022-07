Pubblicità

Gazzetta_NBA : Gobert ha firmato per Minnesota, indosserà il n°27. I Lakers scelgono un Bryant come centro -

La Gazzetta dello Sport

Seè stato pagato quello sproposito, allora per KD chiedono legittimamente la luna…Le trattative rischiano di andare per le lunghe e chissà che Durant non resti dov'è, alla fine, ......nelle condizioni di free agent senza restrizioni (essendo scaduto il contratto annualecon ... Minnesota aggiunge Bryn Forbes ma soprattutto prende Rudyin cambio di 5 giocatori e 4prime ... Gobert ha firmato per Minnesota, indosserà il n°27. I Lakers scelgono un Bryant come centro Rudy Gobert ai Twolves per un grosso pacchetto di giocatori e scelte. Boston "deruba" Indiana per Brogdon e si avvicina il Gallo.GIi Utah Jazz stanno scambiando il tre volte difensore dell'anno Rudy Gobert inviandolo ai Timberwolves e riceveranno in contropartita Malik ...