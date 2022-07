Giro d’Italia rosa | Vos in volata | Persico terza - Le foto dell’arrivo e della Boccola

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ciclismo È stata l’olandese Marianne Vos a trionfare in, martedì 6 luglio, nella 6ª tappa del, da Sarnico a Bergamo, di 114 km. Sul traguardo in viale Roma, in centro città, Vos ha vinto allo sprint su Lotte Kopecky e sulla bergamasca Silvia