Giro d’Italia Donne: a Bergamo trionfa Marianne Vos, terza Silvia Persico (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. Parla olandese la sesta frazione del Giro d’Italia Donne con arrivo a Bergamo. A trionfare sul traguardo di viale Papa Giovanni XXIII è stata l’ex campionessa del mondo Marianne Vos (Jumbo-Visma) che ha superato in volata Lotte Kopecky (Team SD-Worx) e la bergamasca Silvia Persico (Valcar-Travel & Service). Avvio particolarmente tosto per le atlete che dopo aver lasciato Sarnico si sono immesse nel circuito di Grumello del Monte da ripetere per cinque volte. Nonostante i vari passaggi sul gran premio della montagna di San Pantaleone, le formazioni delle favorite non hanno lasciato spazio ai vari tentativi di fuga che hanno visto fra le più attive la svizzera Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), l’americana Kristen Faulkner ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 luglio 2022). Parla olandese la sesta frazione delcon arrivo a. Are sul traguardo di viale Papa Giovanni XXIII è stata l’ex campionessa del mondoVos (Jumbo-Visma) che ha superato in volata Lotte Kopecky (Team SD-Worx) e la bergamasca(Valcar-Travel & Service). Avvio particolarmente tosto per le atlete che dopo aver lasciato Sarnico si sono immesse nel circuito di Grumello del Monte da ripetere per cinque volte. Nonostante i vari passaggi sul gran premio della montagna di San Pantaleone, le formazioni delle favorite non hanno lasciato spazio ai vari tentativi di fuga che hanno visto fra le più attive la svizzera Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing), l’americana Kristen Faulkner ...

