Giovanni Alfinito | Se sono vivo lo devo a Carlo Falvella

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Di Francesco Cuoco L’uomo è gentile, serio, riservato ma nel corso del colloquio si emoziona, si commuove due volte e piange quando il ricordo dell’amicosi fa sentire nell’animo e…nella carne, provocandogli una sofferenza diremmo fisica. Avvocato, l’omicidio diresta una pagina tragica della storia della violenza politica in Italia Mi auguro, anziconvinto che non sia più un ricordo di parte, anche se noto ancora qualche tentativo di farne una ricostruzione motivazionale (mi riferisco ad una trasmissione diLucarelli) direi dietrologica. Se non andiamo errati non abbiamo da nessuna parte mai letto una sua ricostruzione dei fatti di quella sera del 7 luglio 1972, se non nelle deposizioni agli atti giudiziari. Come mai? Non lo so, diciamo ...