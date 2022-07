Giovani, imprese, innovazione e Sud al centro della terza tappa di Alis on tour a Manduria (Di mercoledì 6 luglio 2022) ”Dopo gli straordinari appuntamenti di Alis On tour a Roma e Napoli, qui a Manduria abbiamo continuato ad approfondire le importanti tematiche legate all’economia nazionale, europea e mondiale, analizzando con i nostri autorevoli ospiti imprenditoriali ed istituzionali le principali sfide presenti e future per le imprese e le nuove generazioni, così come le opportunità del Pnrr in ottica di transizione ecologica e digitale. Lo abbiamo fatto scegliendo con orgoglio e convinzione questa terra per la tappa odierna di Alis On tour e ci auguriamo che proprio questo confronto di oggi, qui a Manduria, possa contribuire concretamente a presentare proposte e soluzioni al Governo in un momento così difficile ma dove noi imprenditori e operatori del trasporto e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) ”Dopo gli straordinari appuntamenti diOna Roma e Napoli, qui aabbiamo continuato ad approfondire le importanti tematiche legate all’economia nazionale, europea e mondiale, analizzando con i nostri autorevoli ospiti imprenditoriali ed istituzionali le principali sfide presenti e future per lee le nuove generazioni, così come le opportunità del Pnrr in ottica di transizione ecologica e digitale. Lo abbiamo fatto scegliendo con orgoglio e convinzione questa terra per laodierna diOne ci auguriamo che proprio questo confronto di oggi, qui a, possa contribuire concretamente a presentare proposte e soluzioni al Governo in un momento così difficile ma dove noi imprenditori e operatori del trasporto e ...

