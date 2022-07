Giornata mondiale del bacio | tutti i suoi benefici al nostro corpo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 6 luglio si festeggia ladel. Uno dei gesti più semplici che fa bene alla alla salute. Lo dice la scienza Uno dei gesti fondamentali per consolidare una relazione tra due individui è il. Un gesto semplice che, oltre a consolidare la vita di coppia, porta numerosiale alla mente degli individui. Il 6 luglio è ladel(o il world kiss-in day), la scienza ha spiegato perché baciarsi fa bene alle persone. Unfa bene alla salute (Fonte: pexels)La ricerca ha scoperto che un gesto semplice e naturale come ilporta con sé molti. Infatti, ilporta l’individuo a ...

rtl1025 : ?? Oggi, 6 luglio, è la Giornata Mondiale del #Bacio. Tra reazioni chimiche e psicologiche, ecco l'origine di una ma… - Adnkronos : Il #6luglio è la Giornata mondiale del #bacio, dove si celebra la sua importanza nella vita quotidiana. Un gesto ce… - UKRinIT : È stato stabilito un record mondiale per l'esecuzione simultanea della canzone 'Ou, u luzi chervona kalyna', progra… - TeamGianSole : 6 Luglio: GIORNATA MONDIALE DEL BACIO ?? #solearmy - bligbakbloosh : RT @museiincomune: Per la Giornata mondiale del bacio vogliamo raccontarvi la storia di uno dei baci più celebri nella storia della fotogra… -

Oggi, mercoledì 6 luglio 2022, si celebra ladel bacio , universalmente nota come World Kissing Day, istituita in Gran Bretagna nel 1990, dunque 32 anni orsono. Per festeggiare insieme a voi questa ricorrenza - ricordandovi di '...del bacio oggi, 6 luglio 2022/ Storia, origini e tradizioni CARABINIERE SALVA BIMBO CON MANOVRA DI HEIMLICH: COS'È Come spiega sul proprio portale telematico l'Istituto Superiore ...Il premier Mario Draghi durante il vertice bilaterale con il presidente turco Erdogan ad Ankara ha dichiarato: «Forse noi siamo il Paese meno discriminante ma anche noi abbiamo limiti e ora ci siamo a ...Giornata mondiale del bacio: oggi, mercoledì 6 luglio 2022, si festeggia in tutto il pianeta il World Kissing Day. Storia e tradizione dell'evento ...