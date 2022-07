Giorgio Panariello: “Io sono stato adottato dai miei nonni perché mia madre se ne è fregata di me, mi ha lasciato all’ospedale” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Io sono stato adottato dai miei nonni perché mia madre se ne è fregata di me. Era una ragazza madre, non sapeva come gestire la cosa, mi ha lasciato all’ospedale. I miei nonni sono venuti a prendermi e mi hanno portato in Versilia con loro”. Giorgio Panariello apre il cassetto dei ricordi e si confida a cuore aperto, dismettendo per un attimo i panni dell’attore comico. Lo ha fatto ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2, a cui ha raccontato della sua infanzia difficile, rivelando aspetti inediti della sua storia personale. “Poi è nato mio fratello, loro avevano già cinque figli, non potevano tenere in casa un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Iodaimiase ne èdi me. Era una ragazza, non sapeva come gestire la cosa, mi ha. Ivenuti a prendermi e mi hanno portato in Versilia con loro”.apre il cassetto dei ricordi e si confida a cuore aperto, dismettendo per un attimo i panni dell’attore comico. Lo ha fatto ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2, a cui ha raccontato della sua infanzia difficile, rivelando aspetti inediti della sua storia personale. “Poi è nato mio fratello, loro avevano già cinque figli, non potevano tenere in casa un altro ...

